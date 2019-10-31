ДТП: неосмотрительный водитель торпедировал троллейбус (ФОТО)

Кому не повезет: гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака

Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.

31 октября: мания бережливости, день Луки и взгляд мертвеца. Кстати, тыква — изобретение американцев. А до того в Ирландии и Шотландии страшные маски, в которые потом вставляли свечки, вырезали из реп и картофелин, а в Англии — из свеклы.