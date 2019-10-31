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31.10.2019  14:31   

ДТП: неосмотрительный водитель торпедировал троллейбус (ФОТО)

Авария произошла на Новых Домах.

Кака сообщили Патрульной полиции, 31 октября 2019 года около 8 часов утра патрульные получили вызов на ДТП по проспект Маршала Жукова, 19.
 
По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo нарушил правила дорожного движения, а именно п.п.10.1 ПДД Украины и допустил столкновение с троллейбусом.
 
В результате ДТП никто не пострадал.
 
На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст.124 КУпАП.
 
Собранный материал будет передан в суд.
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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