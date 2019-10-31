31.10.2019 14:03

Бывший вице-губернатор отправлен под домашний арест

Евгения Шахненко подозревают в служебной халатности с тяжелыми последствиями при реконструкции очистных сооружений в Малой Даниловке.



//times.kharkiv.ua

Как сообщает Медиапорт, Киевский районный суд Харькова применил частичный домашний арест с 22.00 до 6.00 до 26 декабря к Евгению Шахненко

Его подозревают в служебной халатности с тяжелыми последствиями при реконструкции очистных сооружений в Малой Даниловке.

Соответствующее постановление объявила судья Светлана Шаренко , сообщает корреспондент «МедиаПорта» из зала суда.

Шахненко сказал, что не будет обжаловать решение.

«Буду подчиняться решению суда», - сказал он журналистам.

Во время заседания прокурор просил круглосуточного домашнего ареста. Версия обвинения: по согласованию Шахненко из бюджета при реконструкции очистных сооружений необоснованно потратили 7600000 грн. Речь идет об эпизоде ​​с приобретением оборудования - фильтров.

По мнению обвинения, без предварительного ограничения Шахненко может скрываться от правоохранительных органов или суда, незаконно влиять на свидетелей, иным образом препятствовать следствию или совершить другое уголовное преступление.

Шахненко просил не применять к нему домашнего ареста или иного пресечения, ведь сейчас пытается трудоустроиться. К тому же, он перенес операцию на сердце, есть пенсионер-ликвидатор аварии на ЧАЭС, имеет больную жену, имеет помогать семье. Шахненко категорически не согласен с подозрением. Утверждает, что мониторинг цен, завышенные они или нет, не входил в его полномочий.

«Я получил подозрение, еще раз посмотрел свои обязанности, я эти свои обязанности, утвержденные структурой, выполнял в полном объеме. В 2014 году все эти документы были завизированы моими подчиненными, которые имеют свои обязанности. Лишь после того могли быть подписи мои и первого заместителя ... Это 5 лет назад было, поэтому я считаю, что мы должны ознакомиться со всеми документами, не считаю себя виновным, думаю, что мы будем работать со следствием и будет вынесено какая истина » - сказал Шахненко.

Защитник Шахненко сказал, что риски не доказаны и достаточно было бы меры пресечения в виде личного обязательства.