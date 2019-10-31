Главная Новости Криминал и происшествия Бывший вице-губернатор отправлен под домашний арест
31.10.2019  14:03   

Бывший вице-губернатор отправлен под домашний арест

Евгения Шахненко подозревают в служебной халатности с тяжелыми последствиями при реконструкции очистных сооружений в Малой Даниловке.


//times.kharkiv.ua
Как сообщает Медиапорт, Киевский районный суд Харькова применил частичный домашний арест с 22.00 до 6.00 до 26 декабря к Евгению Шахненко
 
Его подозревают в служебной халатности с тяжелыми последствиями при реконструкции очистных сооружений в Малой Даниловке. 
 
Соответствующее постановление объявила судья Светлана Шаренко , сообщает корреспондент «МедиаПорта» из зала суда. 
 
Шахненко сказал, что не будет обжаловать решение.
 
«Буду подчиняться решению суда», - сказал он журналистам.
 
Во время заседания прокурор просил круглосуточного домашнего ареста. Версия обвинения: по согласованию Шахненко из бюджета при реконструкции очистных сооружений необоснованно потратили 7600000 грн. Речь идет об эпизоде ​​с приобретением оборудования - фильтров.
 
По мнению обвинения, без предварительного ограничения Шахненко может скрываться от правоохранительных органов или суда, незаконно влиять на свидетелей, иным образом препятствовать следствию или совершить другое уголовное преступление.
 
Шахненко просил не применять к нему домашнего ареста или иного пресечения, ведь сейчас пытается трудоустроиться. К тому же, он перенес операцию на сердце, есть пенсионер-ликвидатор аварии на ЧАЭС, имеет больную жену, имеет помогать семье. Шахненко категорически не согласен с подозрением. Утверждает, что мониторинг цен, завышенные они или нет, не входил в его полномочий.
 
«Я получил подозрение, еще раз посмотрел свои обязанности, я эти свои обязанности, утвержденные структурой, выполнял в полном объеме. В 2014 году все эти документы были завизированы моими подчиненными, которые имеют свои обязанности. Лишь после того могли быть подписи мои и первого заместителя ... Это 5 лет назад было, поэтому я считаю, что мы должны ознакомиться со всеми документами, не считаю себя виновным, думаю, что мы будем работать со следствием и будет вынесено какая истина » - сказал Шахненко.
 
Защитник Шахненко сказал, что риски не доказаны и достаточно было бы меры пресечения в виде личного обязательства.
Источник:   МедиаПорт
 Тэги:  шахненко, домашний арест, харьков, вице-губернатор
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.06 Власть Уволен вице-губернатор Харьковской области 10.04 Дороги и транспорт На Харьковщине отремонтируют 80 дорог местного значения и 238 улиц в населенных пунктах 03.04 ЖКХ В Лозовой восстановили водоснабжение
 
 

Видео

Массаж плюс: харьковчанка в Киеве организовала бордель. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 