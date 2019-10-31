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31.10.2019  15:02   

Под Харьковом внезапно умер иностранец

Врачу скорой помощи не удалось спасти гражданина Узбекистана.


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Как собщает ГУ Нацполиции, 30 октября 2019 года в Дергачевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Подворки умер в результате инсульта в присутствии врача скорой помощи 56-летний гражданин Узбекистана.
 
Полиция установила, что мужчина в последнее время ухаживал за указанным домом в обмен на жительство.
 
Эксперты не обнаружили на теле мужчины следов насильственной смерти.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, труп, харьков, не спасла скорая
 
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