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31.10.2019  15:34   

Внимание! В Харькове пропал мужчина (ФОТО)

Женщина обратилась за помощью к харьковчанам, .


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В соцсети появилось обращение за помощью.
 
15 октября 2019 года пропал мужчина. Ярослав Муха, 1984 года рождения.
 
Последний раз видели на рынке Барабашово.
 
Был одет в светлую толстовку и темные спортивные штаны.
 
Рост 190, вес больше 100 кг.
 
Из особых примет – тату инь-янь на спине.
 
Телефон жены +380987140879.
 
Любая информация будет полезна!
 
Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков
 
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