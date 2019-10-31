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31.10.2019  16:19   

Разыскивается опасный преступник (ФОТО)

Полиция ищет Сергея Ищенко, расправившегося со своим дядей.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 октября в селе Садовое Близнюковского района было обнаружено тело 52-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти.
 
В совершении указанного уголовного преступления обоснованно подозревается племянник погибшего - Сергей Ищенко, 1985 года рождения.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении злоумышленника, просим сообщить в Близнюковский отделения полиции по телефонам: 102, (095) 93-91-076, (099) 00-52-195 или другим доступным для вас способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мма, турнир, харьков
 
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