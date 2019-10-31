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31.10.2019  15:19   

Пойман пьяный отстрелявшийся гранатометчик: подробности от полиции (ФОТО, ВИДЕО)

В Киевском районе Харькова полиция обнаружила мужчину с гранатометом.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошла 30 октября около 21:30 по улице Академика Барабашова.
 
На место происшествия выезжали полицейские Управления патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
 
По указанному адресу правоохранители обнаружили 35-летнего харьковчанина в состоянии алкогольного опьянения. При поверхностной проверке у мужчины изъято тубус от гранатомета «РПГ-26» без заряда взрывчатого вещества и стартовый пистолет.
 
Изъятые предметы направлены на экспертное исследование. Место их приобретения и цель хранения устанавливаются.
 
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пьяный гранатометчик, харьков
 
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