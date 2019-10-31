31.10.2019 15:19

Пойман пьяный отстрелявшийся гранатометчик: подробности от полиции (ФОТО, ВИДЕО)

В Киевском районе Харькова полиция обнаружила мужчину с гранатометом.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошла 30 октября около 21:30 по улице Академика Барабашова.

На место происшествия выезжали полицейские Управления патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

По указанному адресу правоохранители обнаружили 35-летнего харьковчанина в состоянии алкогольного опьянения. При поверхностной проверке у мужчины изъято тубус от гранатомета «РПГ-26» без заряда взрывчатого вещества и стартовый пистолет.

Изъятые предметы направлены на экспертное исследование. Место их приобретения и цель хранения устанавливаются.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.