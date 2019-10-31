Главная Новости Криминал и происшествия Разбойник в электричке: преступник ограбил мужчину в пригородном поезде (ФОТО)
31.10.2019  19:17   

Разбойник в электричке: преступник ограбил мужчину в пригородном поезде (ФОТО)

Копам поймали бандита, убежавшего с двумя мобилками и 12 000 гривен.


//radio.pl.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, 5 октября в Изюмский райотдел поступило сообщение от 43-летнего местного жителя.
 
Пострадавший заявил, что во время движения в электропоезде сообщением Изюм - Левада - Харьков неизвестный силой отобрал у него пакет с двумя мобильными телефонами и 11 700 гривен..
 
После совершения преступления мужчина скрылся с места преступления.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили обстоятельства преступления и составили портрет нападавшего.
 
В ходе розыска полицейские установили личность злоумышленника.
 
Им оказался неоднократно судимый 21-летний житель Балаклейского района.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
 
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбойник, ограбление, харьков
 
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