31.10.2019 19:17

Разбойник в электричке: преступник ограбил мужчину в пригородном поезде (ФОТО)

Копам поймали бандита, убежавшего с двумя мобилками и 12 000 гривен.



//radio.pl.ua

Как информирует ГУ Нацполиции, 5 октября в Изюмский райотдел поступило сообщение от 43-летнего местного жителя.

Пострадавший заявил, что во время движения в электропоезде сообщением Изюм - Левада - Харьков неизвестный силой отобрал у него пакет с двумя мобильными телефонами и 11 700 гривен..

После совершения преступления мужчина скрылся с места преступления.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили обстоятельства преступления и составили портрет нападавшего.

В ходе розыска полицейские установили личность злоумышленника.

Им оказался неоднократно судимый 21-летний житель Балаклейского района.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.