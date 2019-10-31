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31.10.2019  19:47   

Девушка обвинила двух пьяных мужчин в изнасиловании

Жительница пригорода обратилась в Шевченковский райотдел.


//kriminalukraine.com.ua
Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, жительница города Дергачи Харьковской области 1996 года рождения обратилась в в Шевченковский райотдел 30 октября в 06:20.
 
Она рассказала, что над ней надругались. По ее словам, она вместе с двумя парнями употребляла алкоголь в квартире на улице Целиноградской.
 
Уже под утро собутыльники изнасиловали потерпевшую.
 
Девушку направили на обследование.
 
Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование") и сейчас устанавливают личности возможных фигурантов.
 
Позднее силовики заявили, что сообщение девушки не подтвердилось.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  изнасилование, преступление, харьков
 
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