Смертельное ДТП: ВАЗ врезался в дерево (ФОТО)

Об аварии на ХТЗ сообщают очевидцы.
Как сообщают в соцсетях, на ХТЗ в аварии погиб пассажир ВАЗа, влетевшего в дерево.
"На УчХозе, водитель уехал на скорой, пассажир труп, больше инфы пока нет", -пишут очевидцы.
Кому не повезет: гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
31 октября: мания бережливости, день Луки и взгляд мертвеца. Кстати, тыква — изобретение американцев. А до того в Ирландии и Шотландии страшные маски, в которые потом вставляли свечки, вырезали из реп и картофелин, а в Англии — из свеклы.
влажн.:
давл.:
ветер: