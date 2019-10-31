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31.10.2019  19:31   

Смертельное ДТП: ВАЗ врезался в дерево (ФОТО)

Об аварии на ХТЗ сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают в соцсетях, на ХТЗ в аварии погиб пассажир ВАЗа, влетевшего в дерево.

"На УчХозе, водитель уехал на скорой, пассажир труп, больше инфы пока нет",  -пишут очевидцы.

Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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