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31.10.2019  19:58   

ДТП: полицейский Prius столкнулся с Geely (ФОТО)

Авария произошла на Новых Домах.


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Как сообщили в Патрульной полиции, 31.10.2019 около 12:45 на перекрестке проспекта Московского и улицы Харьковских Дивизий произошла авария с участием служебного автомобиля Toyota Prius и автомобиля Geely.
 
В результате ДТП никто не пострадал.
 
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Тэги:  дтп, полицейский prius, харьков
 
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