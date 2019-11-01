01.11.2019 12:16

Фиаско вымогателей: два копа хотели разбогатеть на харьковской бизнес-леди

Два следователя полиции Мелитополя, которые требовали от женщины 10 тысяч долларов США, предстанут перед судом.



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Прокуратурой Харьковской области сообщено о подозрении двум следователям полиции СВ Мелитопольского ОП ГУНП в Запорожской области по факту получения неправомерной выгоды, совершенного организованной группой (по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 355 УК Украины) и сообщено о подозрении гражданину по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

По информации начальника управления прокуратуры Ивана Тарасова, следователи одного из городских отделов Нацполиции в Запорожской области за пособничеством гражданина требовали и получили от харьковского предпринимательницы денежные средства в сумме 10 000 долларов США за закрытие уголовного производства.

Справочно: прокуратурой области было сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды группой лиц (ч. 3 ст. 368, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 368 УК Украины, ч. 3 ст. 355 УК Украины) и гражданину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 УК Украины. В ходе проведения всех необходимых следственных (розыскных) действий было установлено о совершении данного преступления организованной группой лиц и изменено квалификацию преступления.

В ближайшее время обвинительный акт в отношении фигурантов в уголовном производстве планируется направить в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.