Главная Новости Криминал и происшествия Фиаско вымогателей: два копа хотели разбогатеть на харьковской бизнес-леди
01.11.2019  12:16   

Фиаско вымогателей: два копа хотели разбогатеть на харьковской бизнес-леди

Два следователя полиции Мелитополя, которые требовали от женщины 10 тысяч долларов США, предстанут перед судом.


//facebook.com
Прокуратурой Харьковской области сообщено о подозрении двум следователям полиции СВ Мелитопольского ОП ГУНП в Запорожской области по факту получения неправомерной выгоды, совершенного организованной группой (по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 355 УК Украины) и сообщено о подозрении гражданину по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины.
 
По информации начальника управления прокуратуры Ивана Тарасова, следователи одного из городских отделов Нацполиции в Запорожской области за пособничеством гражданина требовали и получили от харьковского предпринимательницы денежные средства в сумме 10 000 долларов США за закрытие уголовного производства.
 
Справочно: прокуратурой области было сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды группой лиц (ч. 3 ст. 368, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 368 УК Украины, ч. 3 ст. 355 УК Украины) и гражданину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 УК Украины. В ходе проведения всех необходимых следственных (розыскных) действий было установлено о совершении данного преступления организованной группой лиц и изменено квалификацию преступления.
 
В ближайшее время обвинительный акт в отношении фигурантов в уголовном производстве планируется направить в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Тэги:  вымогательство, требовали денег, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.07 Криминал и происшествия В пригороде Харькова вор, укравший «ровер», угрожал хозяйке имущества расправой и вымогательством (ФОТО) 12.07 Криминал и происшествия Под Харьковом - случай вымогательства и поджога 02.05 Криминал и происшествия Харьковских копов обвиняют в вымогательстве взятки у водителя (ВИДЕО)
 
 

Видео

В сети появился новый ролик шестой части «Терминатора». ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 