В Харькове машина упала с моста. Водитель получил серьезные травмы (ФОТО, ВИДЕО)

Серьезное ДТП случилось вечером 31 октября
По проспекту Московскому ехал горожанин на легковом авто. Во время движения по Велозаводскому мосту водитель потерял контроль над автомобилем, в результате чего тот слетел с путепровода. Об этом сообщили очевидцы.
Автомобиль значительно повредился. По словам очевидцев, водитель остался жив, однако получил серьезные травмы.
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