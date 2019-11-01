Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове машина упала с моста. Водитель получил серьезные травмы (ФОТО, ВИДЕО)
01.11.2019  08:09   

В Харькове машина упала с моста. Водитель получил серьезные травмы (ФОТО, ВИДЕО)

Серьезное ДТП случилось вечером 31 октября


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По проспекту Московскому ехал горожанин на легковом авто. Во время движения по Велозаводскому мосту водитель потерял контроль над автомобилем, в результате чего тот слетел с путепровода. Об этом сообщили очевидцы.

Автомобиль значительно повредился. По словам очевидцев, водитель остался жив, однако получил серьезные травмы.

 

Источник:   ГХ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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