01.11.2019 10:01

На харьковских базарчиках налоговая милиция насобирала контрафактных сигарет на четверть миллиона

Работники налоговой милиции Харьковщины в рамках операции «Акциз-2019» выявили факты незаконной реализации табачных изделий.



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Предприимчивые граждане с лотков, расположенных на торговых площадках рынков г.. Харькова, без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и лицензий на занятие данным видом деятельности, торговали табачными изделиями без марок акцизного налога,

По данным фактам в отношении граждан составили протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 164 КУоАП. Из незаконного оборота изъято 8805 пачек табачных изделий почти 272,9 тыс. Грн.