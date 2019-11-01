01.11.2019 11:10

На ХТЗ скорая наехала на силовой кабель

Дорожно-транспортное происшествие имело место 31 октября около 22:15 на перекрестке проспектов Александровского и Архитектора Алешина.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля скорой помощи совершил наезд на оборванный силовой кабель. Пострадавших нет.



Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.