Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ скорая наехала на силовой кабель
01.11.2019  11:10   

На ХТЗ скорая наехала на силовой кабель

Дорожно-транспортное происшествие имело место 31 октября около 22:15 на перекрестке проспектов Александровского и Архитектора Алешина.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля скорой помощи совершил наезд на оборванный силовой кабель. Пострадавших нет.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.11 Криминал и происшествия ДТП на Сумской: Mersedes не пропустил скорую (ВИДЕО, ФОТО) 01.11 Криминал и происшествия ЧП в Харьковской области: люди сгорели в машине (ОБНОВЛЕНО, ФОТО) 01.11 Криминал и происшествия В Харькове машина упала с моста. Водитель получил серьезные травмы (ФОТО, ВИДЕО)
 
 

Видео

В сети появился новый ролик шестой части «Терминатора». ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 