На ХТЗ скорая наехала на силовой кабель

Дорожно-транспортное происшествие имело место 31 октября около 22:15 на перекрестке проспектов Александровского и Архитектора Алешина.
По предварительной информации водитель автомобиля скорой помощи совершил наезд на оборванный силовой кабель. Пострадавших нет.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Пятница, 1 ноября, — день, когда стоит обращать внимание на всевозможные приметы и на сны.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
1 ноября - День создателей (писателей) Author's Day и День веганов и День всех святых (All Saints" Day)
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