ДТП на Сумской: Mersedes не пропустил скорую (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 1 ноября около 10 часов утра.
Столкновение произошло на перекрестке улиц Сумской и Динамовской.
Фото ДТП появилось в харьковских пабликах. По сообщениям очевидцев, «Mercedes на иностранных номерах не пропустил скорую помощь».
Официальная информация уточняется.
Пятница, 1 ноября, — день, когда стоит обращать внимание на всевозможные приметы и на сны.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
1 ноября - День создателей (писателей) Author's Day и День веганов и День всех святых (All Saints" Day)
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