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01.11.2019  11:16   

ДТП на Сумской: Mersedes не пропустил скорую (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 1 ноября около 10 часов утра.


// Facebook

Столкновение произошло на перекрестке улиц Сумской и Динамовской.

Фото ДТП появилось в харьковских пабликах. По сообщениям очевидцев, «Mercedes на иностранных номерах не пропустил скорую помощь».

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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