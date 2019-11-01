Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина сгорел в автомобиле: полиция расследует умышленное убийство (ФОТО)
01.11.2019  13:30   

Мужчина сгорел в автомобиле: полиция расследует умышленное убийство (ФОТО)

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и причина возгорания.


// Нацполиция

Напомним, 1 ноября около трех часов ночи у гаражного кооператива на улице Павлоградский в городе Лозовая сгорел автомобиль Chevrolet Lacetti.

На происшествие выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления ГУНП в Харьковской области и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На водительском сиденье в салоне автомобиля обнаружено тело 23-летнего местного жителя.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, убийство, харьков
 
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