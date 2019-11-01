01.11.2019 13:30

Мужчина сгорел в автомобиле: полиция расследует умышленное убийство (ФОТО)

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и причина возгорания.



// Нацполиция

Напомним, 1 ноября около трех часов ночи у гаражного кооператива на улице Павлоградский в городе Лозовая сгорел автомобиль Chevrolet Lacetti.



На происшествие выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления ГУНП в Харьковской области и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



На водительском сиденье в салоне автомобиля обнаружено тело 23-летнего местного жителя.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».