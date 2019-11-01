Мужчина сгорел в автомобиле: полиция расследует умышленное убийство (ФОТО)

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и причина возгорания.
Напомним, 1 ноября около трех часов ночи у гаражного кооператива на улице Павлоградский в городе Лозовая сгорел автомобиль Chevrolet Lacetti.
На происшествие выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления ГУНП в Харьковской области и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На водительском сиденье в салоне автомобиля обнаружено тело 23-летнего местного жителя.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Пятница, 1 ноября, — день, когда стоит обращать внимание на всевозможные приметы и на сны.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
1 ноября - День создателей (писателей) Author's Day и День веганов и День всех святых (All Saints" Day)
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