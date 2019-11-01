01.11.2019 13:04

Набрал товара и не расплатился: в супермаркете задержали вора

Инцидент произошел в торговой точке Основянского района города.



РИА Новости

В одном из супермаркетов мужчина набрал продуктов питания на сумму более двух тысяч гривен, сложил их в корзину и прошел мимо кассы на выход.

Требования охраны остановиться и рассчитаться за товар он проигнорировал.



За совершение преступления сотрудники отдела совместно с патрульными задержали ранее судимого 23-летнего мужчину.



Вещественные доказательства изъяты.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.