Главная Новости Криминал и происшествия Набрал товара и не расплатился: в супермаркете задержали вора
01.11.2019  13:04   

Набрал товара и не расплатился: в супермаркете задержали вора

Инцидент произошел в торговой точке Основянского района города.


РИА Новости

В одном из супермаркетов мужчина набрал продуктов питания на сумму более двух тысяч гривен, сложил их в корзину и прошел мимо кассы на выход.

Требования охраны остановиться и рассчитаться за товар он проигнорировал.

За совершение преступления сотрудники отдела совместно с патрульными задержали ранее судимого 23-летнего мужчину.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, грабеж, полиция, харьков
 
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