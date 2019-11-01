Набрал товара и не расплатился: в супермаркете задержали вора

Инцидент произошел в торговой точке Основянского района города.
В одном из супермаркетов мужчина набрал продуктов питания на сумму более двух тысяч гривен, сложил их в корзину и прошел мимо кассы на выход.
Требования охраны остановиться и рассчитаться за товар он проигнорировал.
За совершение преступления сотрудники отдела совместно с патрульными задержали ранее судимого 23-летнего мужчину.
Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
Пятница, 1 ноября, — день, когда стоит обращать внимание на всевозможные приметы и на сны.
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1 ноября - День создателей (писателей) Author's Day и День веганов и День всех святых (All Saints" Day)
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