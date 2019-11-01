01.11.2019 12:31

Внимание! Полиция разыскивает несовершеннолетнего Владислава Еременко

Работниками Немышлянского отдела полиции устанавливается местонахождение Владислава Еременко, 2004 года рождения.



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Парень 31 октября около 17:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.



Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые.



Был одет в куртку темно-серого цвета, темные спортивные штаны, бейсбола черного цвета, черные кроссовки.



«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.