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01.11.2019  12:31   

Внимание! Полиция разыскивает несовершеннолетнего Владислава Еременко

Работниками Немышлянского отдела полиции устанавливается местонахождение Владислава Еременко, 2004 года рождения.


// Facebook

Парень 31 октября около 17:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые.

Был одет в куртку темно-серого цвета, темные спортивные штаны, бейсбола черного цвета, черные кроссовки.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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