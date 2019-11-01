Внимание! Полиция разыскивает несовершеннолетнего Владислава Еременко

Работниками Немышлянского отдела полиции устанавливается местонахождение Владислава Еременко, 2004 года рождения.
Парень 31 октября около 17:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые.
Был одет в куртку темно-серого цвета, темные спортивные штаны, бейсбола черного цвета, черные кроссовки.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Пятница, 1 ноября, — день, когда стоит обращать внимание на всевозможные приметы и на сны.
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1 ноября - День создателей (писателей) Author's Day и День веганов и День всех святых (All Saints" Day)
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