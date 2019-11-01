01.11.2019 13:43

Полуночный пожар уничтожил двухэтажную дачу на "Рассвете"

31 октября в 22:32 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории садового общества «Рассвет», что вблизи села Лизогубовская, недалеко от Рогани.



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На участке № 84 горел один из дачных домиков высотой в 2 этажа.

К месту вызова прибыли 2 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС из города Харькова. На момент их прибытия огнем были охвачены крыша и второй этаж дома. Общая площадь пожара составляла около 150 кв.м.

Спасатели подали на тушение огня 2 пожарные стволы и уже в 23:43 локализовали его. В 2:16 они окончательно ликвидировали пожар. На месте происшествия работало 9 сотрудников ГСЧС и 2 единицы техники.

По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.