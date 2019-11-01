01.11.2019 14:01

Директору, который хотел нажиться на дорожных ямах, объявили подозрение

Руководителя одного из харьковских предприятий Харькова уличили в попітке завладеть бюджетными средствами в сумме более чем 630 000 гривен



// Нацполиция

Директор предприятия пытался завладеть бюджетными средствами, используя свое служебное положение.

В официальной документации выполнения работ по капитальному ремонту дорог в городе Первомайский Харьковской области он сознательно завышал стоимость указанных работ, что подтверждается выводами проведенных экспертиз.

В незаконной деятельности руководителя разоблачили сотрудники следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.



В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документы и предметы, имеющие доказательственное значение.



Директору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 (покушение на присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



Досудебное расследование продолжается. Устанавливается причастность других лиц к совершению указанного уголовного преступления.