Главная Новости Криминал и происшествия Директору, который хотел нажиться на дорожных ямах, объявили подозрение
01.11.2019  14:01   

Директору, который хотел нажиться на дорожных ямах, объявили подозрение

Руководителя одного из харьковских предприятий Харькова уличили в попітке завладеть бюджетными средствами в сумме более чем 630 000 гривен


// Нацполиция

Директор предприятия пытался завладеть бюджетными средствами, используя свое служебное положение.

В официальной документации выполнения работ по капитальному ремонту дорог в городе Первомайский Харьковской области он сознательно завышал стоимость указанных работ, что подтверждается выводами проведенных экспертиз.

В незаконной деятельности руководителя разоблачили сотрудники следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документы и предметы, имеющие доказательственное значение.

Директору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 (покушение на присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается причастность других лиц к совершению указанного уголовного преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  растрата, полиция, харьков
 
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