Возле рынка столкнулись две иномарки: пассажира увезли медики (ФОТО)

Авария произошла 1 ноября около восьми часов утра возле Центрального рынка.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, на перекрестке улицы Пискуновской и переулка Пискуновского столкнулись автомобили Daewoo и BMW.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира автомобиля Daewoo.
Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.
Пятница, 1 ноября, — день, когда стоит обращать внимание на всевозможные приметы и на сны.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
1 ноября - День создателей (писателей) Author's Day и День веганов и День всех святых (All Saints" Day)
влажн.:
давл.:
ветер: