Главная Новости Криминал и происшествия Возле рынка столкнулись две иномарки: пассажира увезли медики (ФОТО)
01.11.2019  14:04   

Возле рынка столкнулись две иномарки: пассажира увезли медики (ФОТО)

Авария произошла 1 ноября около восьми часов утра возле Центрального рынка.


// Telegram

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, на перекрестке улицы Пискуновской и переулка Пискуновского столкнулись автомобили Daewoo и BMW.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира автомобиля Daewoo.

Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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