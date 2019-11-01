01.11.2019 16:02

Расследование стрельбы на Клочковской: полицейские обнаружили еще один схрон с оружием (ФОТО)

На участке, расположенном в одном из районов Харьковской области, правоохранители нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ. Для исследования всей изъятого оружия назначена комплексная судебная экспертиза.



// Нацполиция

Оперативные мероприятия по дополнительного исследования участков в садовом кооперативе, находящихся в собственности главного фигуранта уголовного производства по факту стрельбы 25 октября по улице Клочковской, проводились работниками аппарата следственного управления областного главка полиции, Управления уголовного розыска, следователями Новобаварского отдела полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.



На след схрон с оружием правоохранителей вывел служебная собака.



Напомним, 25 октября в Харькове произошло резонансное уголовное событие - средь бела дня группа лиц совершила перестрелку. В результате один из мужчин погиб, другой получил тяжелые травмы. Полицейские срочно организовали поисковые мероприятия и через полчаса вышли на след дерзкого злоумышленника. Но задержать его не удалось - мужчина подорвал себя гранатой.



Следователи осуществляют досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - «умышленное убийство», «покушение на умышленное убийство», «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Постановлением прокурора указанные уголовные производства объединены в одно.



Кроме того, следственным Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование по факту самоубийства 47-летнего нападающего и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа. Расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.