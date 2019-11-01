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01.11.2019  17:49   

Хитрый фермер может лишится незаконно используемых земель на 18 миллионов

Прокуратура требует вернуть угодья государству через суд.


//amp.znaj.ua
Краснокутским отделом Дергачевского местной прокуратуры направлены в хозяйственный суд области три исковых заявления о возврате в собственность государства сельскохозяйственных земель.
 
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Максим Блохин, местный фермер, обращаясь к Главному управлению Держгеокадастру в Харьковской области с заявлением о предоставлении ему в аренду земельных участков без прохождения процедуры земельных торгов, скрыл информацию что уже является собственником и руководителем сельскохозяйственных предприятий, в т.ч. фермерских хозяйств, видами деятельности которых является выращивание сельскохозяйственных культур, и которые уже используют предоставленные им в пользование земельные участки.
 
В связи с чем местной прокуратурой в Хозяйственный суд Харьковской области поданы исковые заявления на общую сумму более 18 млн. грн. об отмене приказов ГУ Держгеокадастру в Харьковской области и признании недействительными договоров аренды земельных участков, и возвращение таких земельных участков в ведение государства.
 
На данный момент судом вынесены определения об открытии производства по указанным делам.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, харьков
 
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