01.11.2019 19:48

Мифический торговый центр: горе-строителям придется вернуть городу землю

На земле стоимостью в 56 миллионов за 12 лет так и начали возводить новый ТРЦ.



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Харьковская местная прокуратура №3 обратилась в хозяйственный суд Харьковской области с иском о взыскании задолженности по договору аренды земли, его расторжения и возврата участка площадью 1,1 га, стоимость которой более 56 млн. грн.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Натальи Коваленко, в 2007 году на основании решения Харьковского городского совета обществу с ограниченной ответственностью предоставили в аренду земельный участок в Немишлянському районе м.Харькова для строительства торгово-развлекательного центра с офисными помещениями и гостевой парковкой.

Согласно условий указанного договора, в случае не сдачи объектов в эксплуатацию в установленные сроки, а также не получения разрешений на выполнение строительных работ, указанное решение утрачивает силу и договор аренды земли подлежит расторжению в установленном законом порядке.

Местная прокуратура установила, что до настоящего времени ООО не выполнило указанные условия договора и даже не начало процедуры подготовки к началу строительных работ. На сегодняшний день земельный участок свободен от любых построек и сооружений. Также ООО допустило задолженность по указанному договору аренды земли, которая возникла еще в 2016 году.

Использование предприятием земельного участка с грубым нарушением существенных условий договора аренды земли нарушает интересы собственника земельного участка – Харьковского городского совета относительно владения ею, распоряжением и использованием.

Эти действия ООО стали основанием для принятия местной прокуратурой мер представительского характера.

Сейчас судом принято исковое заявление и открыто производство.

Справочно: в Соответствии со ст. 15 Закона Украины «Об аренде земли», арендная плата является существенным условием договора. Статьей 21 этого же Закона установлено, что арендная плата за землю – это платеж, который арендатор вносит арендодателю за пользование земельным участком.

Как предусмотрено требованиями ст. 611 Гражданского кодекса Украины, в случае нарушения обязательств наступают последствия установленные договором или законом.

Наряду с этим, в. 34 Закона Украины «Об аренде земли» предусмотрено, что в случае прекращения или расторжения договора аренды земли арендатор обязан вернуть арендодателю земельный участок на условиях, определенных договором.