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02.11.2019  12:29   

СБУ блокировала нелегальное производство топлива в Мерефе (ФОТО)

Служба безопасности Украины блокировала деятельность подпольных производителей бензина и дизтоплива, которые нанесли ущерб государству более чем 5 000 000 евро.


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Как сообщили в пресс-центре СБУ, нелегальное производство осуществлялось на нефтеперерабатывающих заводах в Харьковской и Полтавской областях. Официально эти предприятия производят нефтепродукты не подакцизной группы. Злоумышленники также использовали резервуарные мощности в этих регионах. Дельцы реализовывали нелегальную продукцию без уплаты акциза через подконтрольные коммерческие структуры на АЗС в восьми областях Украины.

«Официально эти предприятия производят нефтепродукты не подакцизной группы. Злоумышленники также использовали резервуарные мощности в этих регионах», — говорится в сообщении.

Дельцы реализовывали нелегальную продукцию без уплаты акциза через подконтрольные коммерческие структуры на АЗС в восьми областях Украины.

По предварительным подсчетам, только в 2019 году организаторы противоправного механизма незаконно изготовили и реализовали по поддельным документам более 20 тыс. тонн топлива. Подпольные производители подакцизного топлива нанесли ущерб госбюджету на 5 млн евро.

Во время следственных действий у организатора сделки, бухгалтера и в офисном помещении правоохранители изъяли документацию и черновые записи, доказывающие осуществления незаконной деятельности, и печати предприятий, задействованных в схеме. Также обнаружено более 260 тыс. долларов, 500 тыс. гривен и более 40 золотых слитков разного веса.

На трех заводах в городе Мерефа Харьковской области, городах Сагайдак и Кременчуг Полтавской наложены аресты на активы дельцов.

Источник:   unn
 Тэги:  сбу, махинации, харьков, расследоваание
 
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