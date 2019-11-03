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03.11.2019  11:38   

В Харькове посреди улицы умер мужчина (ФОТО)

На территории Роганского жилмассива утром 2 ноября умер мужчина.


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Его тело нашли прохожие на улице Зубарева, около дома №29.

Медики, которые прибыли на место, констатировали смерть харьковчанина.    

«Приехала скорая, накрыли шарфом и уехали», - сообщили очевидцы.

Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, утром 28 октября в реке недалеко от моста им. Чигирина нашли тело 69-летнего харьковчанина, который при жизни страдал психическими расстройствами.

Источник:   ГХ
 Тэги:  полиция, смерть, утопленник, харьков, расследование, трагедия
 
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