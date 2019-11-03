Главная Новости Криминал и происшествия О крупной аварии на Салтовке сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области
03.11.2019  12:21   

О крупной аварии на Салтовке сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области

В Харькове нарушитель на Volkswagen спровоцировал тройное ДТП.


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По данным полиции, 2 ноября около 12:00 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Юбилейном, 182/6.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю ГАЗ, который ехал во встречном направлении, и допустил с ним столкновение. В результате удара ГАЗ врезался в автомобиль Ford, который выезжал с прилегающей территории.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП.

Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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