03.11.2019 17:41

Ночью на Харьковщине неизвестные сожгли «BMW»

Пожар случился в городе Первомайский



://hk.npu.gov.ua

Информация о пожаре поступила в Первомайский отдел полиции 2 ноября, около 01:00. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили жителей. Они установили, что автомобиль «BMW» принадлежит 21-летнему жителю города Первомайский и находился на стоянке возле жилого дома потерпевшего.