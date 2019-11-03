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03.11.2019  17:41   

Ночью на Харьковщине неизвестные сожгли «BMW»

Пожар случился в городе Первомайский


://hk.npu.gov.ua

Информация о пожаре поступила в Первомайский отдел полиции 2 ноября, около 01:00. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили жителей. Они установили, что автомобиль «BMW» принадлежит 21-летнему жителю города Первомайский и находился на стоянке возле жилого дома потерпевшего.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, пожар, харьков, авто, комментарий
 
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