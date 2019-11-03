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03.11.2019  16:06   

Водитель ВАЗовской "девятки" задавил велосипедиста

Авария произошла 2 ноября около 17:20 в селе Тарановка Змиевского района.


://hk.npu.gov.ua

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2109» совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм 53-летний мужчина скончался до приезда скорой.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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