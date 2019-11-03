Водитель ВАЗовской "девятки" задавил велосипедиста

Авария произошла 2 ноября около 17:20 в селе Тарановка Змиевского района.
По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2109» совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм 53-летний мужчина скончался до приезда скорой.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
День любви и миротворчества. Лучшее время для молитв, ритуалов, занятия музыкой, танцами, внутреннего раскрепощения и общения с противоположным полом.
Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.
Сегодня Украина отмечает 130 лет со дня рождения писателя-сатирика, юмориста Остапа Вишни (настоящее имя и фамилия - Павел Губенко).
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