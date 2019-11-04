04.11.2019 08:30

Лобовой таран на Павловом поле: оба гонщика пострадали

BMW и Daewoo столкнулись 3 ноября в 1.30 на перекрестке ул. Отакара Яроша и пр. Науки.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 3 ноября около 1:30 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Отакара Яроша и проспекта Науки.

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили BMW и Daewoo.

В результате ДТП в больницу доставили водителя и пассажира автомобиля Daewoo и водителя автомобиля BMW. ДТП оформляла следственно-оперативная группа.