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04.11.2019  08:30   

Лобовой таран на Павловом поле: оба гонщика пострадали

BMW и Daewoo столкнулись 3 ноября в 1.30 на перекрестке ул. Отакара Яроша и пр. Науки.


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 3 ноября около 1:30 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Отакара Яроша и проспекта Науки.

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили BMW и Daewoo.

В результате ДТП в больницу доставили водителя и пассажира автомобиля Daewoo и водителя автомобиля BMW. ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Источник:   sq
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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