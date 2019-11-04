04.11.2019 08:45

На Салтовке загорелся киоск, оставив без работы несколько пицейол ВИДЕО)

На пр.Тракторостроителей в районе ТРК "Украина" загорелся киоск с пиццей "Квадрат".



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Как сообщили очевидцы, пожар произошел вечером 3 ноября. Его тушили приехавшие на вызов спасатели. Предварительная причина - короткое замыкание.

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