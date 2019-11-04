На Салтовке загорелся киоск, оставив без работы несколько пицейол ВИДЕО)

На пр.Тракторостроителей в районе ТРК "Украина" загорелся киоск с пиццей "Квадрат".
Как сообщили очевидцы, пожар произошел вечером 3 ноября. Его тушили приехавшие на вызов спасатели. Предварительная причина - короткое замыкание.
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В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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