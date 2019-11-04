Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке загорелся киоск, оставив без работы несколько пицейол ВИДЕО)
04.11.2019  08:45   

На Салтовке загорелся киоск, оставив без работы несколько пицейол ВИДЕО)

На пр.Тракторостроителей в районе ТРК "Украина" загорелся киоск с пиццей "Квадрат".


://facebook.com/h.saltovka/

Как сообщили очевидцы, пожар произошел вечером 3 ноября. Его тушили приехавшие на вызов спасатели. Предварительная причина - короткое замыкание.

Информация проверяется.

Осторожно - ненормативная лексика!

 

Источник:   ХС
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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