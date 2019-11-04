04.11.2019 09:10

На Грицевца "неуступчивый" водитель "восьмерки" устроил массовое ДТП (ВИДЕО)

Водитель ВАЗа, пренебрегший ПДД., серьезно пострадал и доставлен в больницу.



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Как сообщают очевидцы, водитель "ВАЗ-2108" выезжал со двора и не уступил дорогу Volkswagen Touareg. Всего пострадало три авто. Водителя-нарушителя госпитализировали в неотложку.