На Грицевца "неуступчивый" водитель "восьмерки" устроил массовое ДТП (ВИДЕО)

Водитель ВАЗа, пренебрегший ПДД., серьезно пострадал и доставлен в больницу.
Как сообщают очевидцы, водитель "ВАЗ-2108" выезжал со двора и не уступил дорогу Volkswagen Touareg. Всего пострадало три авто. Водителя-нарушителя госпитализировали в неотложку.
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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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