Главная Новости Криминал и происшествия На Грицевца "неуступчивый" водитель "восьмерки" устроил массовое ДТП (ВИДЕО)
04.11.2019  09:10   

На Грицевца "неуступчивый" водитель "восьмерки" устроил массовое ДТП (ВИДЕО)

Водитель ВАЗа, пренебрегший ПДД., серьезно пострадал и доставлен в больницу.


://facebook.com

Как сообщают очевидцы, водитель "ВАЗ-2108" выезжал со двора и не уступил дорогу Volkswagen Touareg. Всего пострадало три авто. Водителя-нарушителя госпитализировали в неотложку.

 

Источник:   sq
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.11 Криминал и происшествия На проспекте Науки сбили женщину, водитель сбежал 04.11 Криминал и происшествия Лобовой таран на Павловом поле: оба гонщика пострадали 03.11 Криминал и происшествия На Харьковщине сообщено о подозрении рецидивисту, который избил нескольких человек и совершил ДТП на угнанной "копейке"
 
 

Видео

Дети из поселка Золотое отдохнули в военно-патриотическом лагере
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 