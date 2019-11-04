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04.11.2019  09:25   

На проспекте Науки сбили женщину, водитель сбежал

На проспекте Науки (напротив медицинского университета) сбили женщину, которую забрала скорая.


://sq.com.ua/

Как сообщили очевидцы, водитель бросил машину и сбежал. Авария произошла вечером 3 ноября.

Информация проверяется.

Источник:   sq
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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