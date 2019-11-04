На проспекте Науки сбили женщину, водитель сбежал

На проспекте Науки (напротив медицинского университета) сбили женщину, которую забрала скорая.
Как сообщили очевидцы, водитель бросил машину и сбежал. Авария произошла вечером 3 ноября.
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В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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