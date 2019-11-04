Главная Новости Криминал и происшествия На Старой Салтовке автомобиль сгорел прямо в гараже
04.11.2019  10:33   

На Старой Салтовке автомобиль сгорел прямо в гараже

Пожар произошел в ночь на 4 ноября по улице Искринской.


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Сгорел автомобиль «Таврия Славута», который стол в гараже вблизи четырехэтажного дома по ул. Искринской, 33.

ЧП произошло в три часа утра, пожар тушили четыре отделения службы спасения на автоцистернах.

Огонь охватил гараж и автомобиль. Кроме того, пламя перекинулось на другие деревянные хозяйственные постройки, расположенные вплотную к гаражу. Общая площадь пожара составила около 100 кв.м.

В 3:30 пожар был локализован, в 5:23 полностью ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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