04.11.2019 10:33

На Старой Салтовке автомобиль сгорел прямо в гараже

Пожар произошел в ночь на 4 ноября по улице Искринской.



// Facebook

Сгорел автомобиль «Таврия Славута», который стол в гараже вблизи четырехэтажного дома по ул. Искринской, 33.



ЧП произошло в три часа утра, пожар тушили четыре отделения службы спасения на автоцистернах.

Огонь охватил гараж и автомобиль. Кроме того, пламя перекинулось на другие деревянные хозяйственные постройки, расположенные вплотную к гаражу. Общая площадь пожара составила около 100 кв.м.



В 3:30 пожар был локализован, в 5:23 полностью ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются.