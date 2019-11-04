На Старой Салтовке автомобиль сгорел прямо в гараже

Пожар произошел в ночь на 4 ноября по улице Искринской.
Сгорел автомобиль «Таврия Славута», который стол в гараже вблизи четырехэтажного дома по ул. Искринской, 33.
ЧП произошло в три часа утра, пожар тушили четыре отделения службы спасения на автоцистернах.
Огонь охватил гараж и автомобиль. Кроме того, пламя перекинулось на другие деревянные хозяйственные постройки, расположенные вплотную к гаражу. Общая площадь пожара составила около 100 кв.м.
В 3:30 пожар был локализован, в 5:23 полностью ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются.
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