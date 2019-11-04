04.11.2019 11:19

Полиция выясняет, почему молодая женщина повесилась на детской площадке (ФОТО)

Утром 2 ноября в городе Первомайском 31-летняя женщина покончила с собой.



//mayday.com.ua

Женщина повесилась на турнике детской площадки в 1/2-м микрорайоне во дворе за домом №48 около 6:00-6:30 утра, пишет «Первомайщина Слобожанская»

В полицию об обнаружении тела повешенной женщины сообщили 2 ноября. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районной полиции. Полицейские установили, что погибшей является 31-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе ГУ НП.



Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Обстоятельства гибели женщины устанавливаются.

Как пишут в соцсетях очевидцы, погибшая была опознана родственниками. Сообщается, что на ней был рюкзак, рядом – пакет с вещами. По другой информации вещи девушки, в том числе телефон, были выложены на земле перед телом. Некоторые из очевидцев также утверждают, что возле тела стояла канистра.