Полиция выясняет, почему молодая женщина повесилась на детской площадке (ФОТО)

Утром 2 ноября в городе Первомайском 31-летняя женщина покончила с собой.
В полицию об обнаружении тела повешенной женщины сообщили 2 ноября. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районной полиции. Полицейские установили, что погибшей является 31-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе ГУ НП.
Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Обстоятельства гибели женщины устанавливаются.
Как пишут в соцсетях очевидцы, погибшая была опознана родственниками. Сообщается, что на ней был рюкзак, рядом – пакет с вещами. По другой информации вещи девушки, в том числе телефон, были выложены на земле перед телом. Некоторые из очевидцев также утверждают, что возле тела стояла канистра.
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