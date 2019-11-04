Главная Новости Криминал и происшествия Убытки от рыбного браконьера оценили в двадцать тысяч (ФОТО)
04.11.2019  11:48   

Убытки от рыбного браконьера оценили в двадцать тысяч (ФОТО)

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Гороховатка Боровского района Харьковской области.


//khr.darg.gov.ua

2 ноября около двух часов дня Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил нарушителя, который осуществлял лов рыбы запрещенным орудием лова – лесковой сеткой. Мужчина наловил рыбы общим весом 13 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 20 766 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы по месту совершения правонарушения.

Управление Госрыбагентства в Харьковской области напоминает, что любительский лов рыбы в зимний период разрешается зимними удочками с блесной вертикального блеснения с крючком не более №10, мормышкой, наживное и живцовой снастями. Общее количество крючков на водоемах общего пользования не должна превышать 5 шт. на одного рыбака, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство - не более 10 шт. Суточная норма вылова водных биоресурсов составляет 3 кг на человека.

«Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии» Харьковского рыбоохранного патруля: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94», – обращаются правоохранители.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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