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04.11.2019  12:04   

Электричка сбила мужчину под Харьковом

Пострадавший в неконтактном состоянии доставлен в больницу.


//allkharkov.ua

3 ноября в 20:50 в полицию поступило сообщение о том, что на перегоне «Бавария-10 км» вблизи города Люботин электропоезд сообщением «Харьков - Люботин» сбил мужчину в возрасте около 45-55 лет.

Машинист использовал звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать наезда на гражданина, который стоял на путях, не удалось.

Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

Движение поездов не прекращалось.

Информация зарегистрирована в Люботинском отделении полиции. В настоящее время решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины и устанавливается личность пострадавшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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