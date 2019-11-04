04.11.2019 12:04

Электричка сбила мужчину под Харьковом

Пострадавший в неконтактном состоянии доставлен в больницу.



//allkharkov.ua

3 ноября в 20:50 в полицию поступило сообщение о том, что на перегоне «Бавария-10 км» вблизи города Люботин электропоезд сообщением «Харьков - Люботин» сбил мужчину в возрасте около 45-55 лет.



Машинист использовал звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать наезда на гражданина, который стоял на путях, не удалось.

Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

Движение поездов не прекращалось.



Информация зарегистрирована в Люботинском отделении полиции. В настоящее время решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины и устанавливается личность пострадавшего.