Электричка сбила мужчину под Харьковом

Пострадавший в неконтактном состоянии доставлен в больницу.
3 ноября в 20:50 в полицию поступило сообщение о том, что на перегоне «Бавария-10 км» вблизи города Люботин электропоезд сообщением «Харьков - Люботин» сбил мужчину в возрасте около 45-55 лет.
Машинист использовал звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать наезда на гражданина, который стоял на путях, не удалось.
Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.
Движение поездов не прекращалось.
Информация зарегистрирована в Люботинском отделении полиции. В настоящее время решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины и устанавливается личность пострадавшего.
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В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
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