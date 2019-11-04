04.11.2019 12:33

Под Харьковом насмерть сбили пешехода: полиция выясняет личность погибшего (ВИДЕО)

В Чугуевском районе водитель ВАЗ сбил неизвестного мужчину.



// Facebook

3 ноября в 16:28 в полицию поступило сообщение от 64-летнего жителя Великобурлуцього района. Мужчина рассказал, что на 546-м км (+ 800 метров) автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи города Чугуева на автомобиле «ВАЗ-2111» он совершил наезд на неизвестного. Пострадавший от полученных травм погиб.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Тело погибшего направлено в морг. Личность погибшего устанавливается.



Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.



