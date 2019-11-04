Грибник получил пулю в лесах под Харьковом

Мужчину подстрелили во время «тихой охоты».
В Харьковской области мужчина получил огнестрельное ранение во время сбора грибов в лесу, сообщает УНН со ссылкой на источник правоохранительных органах.
В больницу в Харькове был госпитализирован мужчина 1974 года рождения с огнестрельным ранением головы в височной области, брюшной полости и грудной клетки. Медиками было установлено, что ранения характерны для выстрела дробью из охотничьего ружья. Из тела пострадавшего была извлечена охотничья дробь.
Мужчина рассказал, что собирал грибы в лесу вблизи пгт. Солоницевка, когда услышал звук похожий на выстрел и почувствовал резкую боль. После этого он увидел, что недалеко от него прошла группа мужчин в камуфляже и с ружьями.
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