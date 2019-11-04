04.11.2019 13:02

Грибник получил пулю в лесах под Харьковом

Мужчину подстрелили во время «тихой охоты».



vetkagolos.by

В Харьковской области мужчина получил огнестрельное ранение во время сбора грибов в лесу, сообщает УНН со ссылкой на источник правоохранительных органах.



В больницу в Харькове был госпитализирован мужчина 1974 года рождения с огнестрельным ранением головы в височной области, брюшной полости и грудной клетки. Медиками было установлено, что ранения характерны для выстрела дробью из охотничьего ружья. Из тела пострадавшего была извлечена охотничья дробь.



Мужчина рассказал, что собирал грибы в лесу вблизи пгт. Солоницевка, когда услышал звук похожий на выстрел и почувствовал резкую боль. После этого он увидел, что недалеко от него прошла группа мужчин в камуфляже и с ружьями.



Полиция начала досудебное расследование по квалификации "покушение на убийство".