Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: водитель японца пошел на таран троллейбуса (ФОТО, ВИДЕО)
04.11.2019  13:16   

ДТП: водитель японца пошел на таран троллейбуса (ФОТО, ВИДЕО)

Очевидцы сообщают об аварии на Салтовке.


//t.me

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на улице Академика Барабашова столкнулись Тойота и троллейбус.

Это привело к пробке.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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