ДТП: водитель японца пошел на таран троллейбуса (ФОТО, ВИДЕО)

Очевидцы сообщают об аварии на Салтовке.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на улице Академика Барабашова столкнулись Тойота и троллейбус.
Это привело к пробке.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. В плане здоровья будьте осторожнее.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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