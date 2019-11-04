04.11.2019 14:13

Стрельба по грибнику: версия полиции (ВИДЕО)

Полицейские устанавливают обстоятельства ранения мужчины.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, по предварительным данным, ранения мужчине нанесла группа лиц, которые были на охоте.

Напомним, что событие произошло 3 ноября в поселке Солоницевка Дергачевского района.

По предварительным данным, 45-летний пострадавший пошел в лесополосу, расположенную на расстоянии около двух километров от своего домовладения, чтобы собрать спиленные ветви.

Вдруг мужчина почувствовал в теле резкую боль. Пострадавший вернулся домой и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Состояние здоровья гражданина удовлетворительное, угрозы его жизни нет.

Из тела пострадавшего удалена охотничья дробь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.