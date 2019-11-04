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04.11.2019  18:49   

Копы Харькова разоблачили группу наркосбытчиков (ФОТО)

В настоящее время задержаны двое участников.


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В декабре 2018 года в Управление противодействия наркопреступности ГУНП Украины в Харьковской области поступила информация о том, что группа лиц на территории Харькова и области, а также других регионов Украины сбывает наркотическое средство «метадон» оптовыми и розничными партиями путем «закладок».
 
Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 ( незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования был проведен комплекс оперативных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности.
 
2 ноября сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП совместно со следователями Харьковского отдела полиции, с привлечением полицейских батальона полиции особого назначения, оперативных подразделений и кинологов, под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 6 провели 6 обысков по местам проживания злоумышленников и других причастных лиц.
 
В ходе обысков работники полиции обнаружили и изъяли наличные денежные средства в разной валютиеквивалентом около 45 000 гривен, 20 «закладок» с порошкообразным веществом белого цвета, похожей на метадон, мобильные телефоны, SIM-карты разных мобильных операторов, банковские карты; электронные весы.
 
Изъятые наркотические вещества направлены на экспертное исследование.
 
Решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании меры пресечения остальных уличенных участников группировки, а также наложение арестов на удаленные денежные средства и другое имущество правонарушителей.
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, сбыт, харьков
 
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