04.11.2019 18:49

Копы Харькова разоблачили группу наркосбытчиков (ФОТО)

В настоящее время задержаны двое участников.



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В декабре 2018 года в Управление противодействия наркопреступности ГУНП Украины в Харьковской области поступила информация о том, что группа лиц на территории Харькова и области, а также других регионов Украины сбывает наркотическое средство «метадон» оптовыми и розничными партиями путем «закладок».

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 ( незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования был проведен комплекс оперативных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности.

2 ноября сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП совместно со следователями Харьковского отдела полиции, с привлечением полицейских батальона полиции особого назначения, оперативных подразделений и кинологов, под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 6 провели 6 обысков по местам проживания злоумышленников и других причастных лиц.

В ходе обысков работники полиции обнаружили и изъяли наличные денежные средства в разной валютиеквивалентом около 45 000 гривен, 20 «закладок» с порошкообразным веществом белого цвета, похожей на метадон, мобильные телефоны, SIM-карты разных мобильных операторов, банковские карты; электронные весы.

Изъятые наркотические вещества направлены на экспертное исследование.

Решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании меры пресечения остальных уличенных участников группировки, а также наложение арестов на удаленные денежные средства и другое имущество правонарушителей.