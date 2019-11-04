04.11.2019 16:19

Как чиновник с подельником наживались на заброшках

Разрушающиеся дома сносились только на бумаге.



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Между КП в Близнюковском районе и частным предпринимателем был заключен договор, согласно которому последний должен был выполнить работы по разрушению на снос зданий. Однако демонтаж проводился только «на бумаге». Никаких работ частник не выполнял, а в акты вносил ложные сведения.

И.о. начальника коммунального предприятия в свою очередь подписывал фиктивные документы.



Таким образом в период с октября 2018 по март 2019 года, сообщники незаконно завладели бюджетными средствами в сумме более 130 тыс. грн.



Исполняющий обязанности начальника коммунального предприятия Близнюковского района обвиняется в завладении чужим имуществом и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины), а его сообщник физическое лицо-предприниматель по ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 УК Украины (незаконное завладение чужим имуществом, подлог документов).