Мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.
Как сообщают в соцсетях свидетели происшедшего, на Киргизской мужчина выпрыгнул с 4 этажа.
Подробностей нет, люди подозревают, что харьковчанин был пьян.
Прыгун жив и увезен скорой помощью.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. В плане здоровья будьте осторожнее.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: