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04.11.2019  16:41   

Мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают в соцсетях  свидетели происшедшего, на Киргизской мужчина выпрыгнул с 4 этажа.

Подробностей нет, люди подозревают, что харьковчанин был пьян.

Прыгун жив и увезен скорой помощью.

 

Тэги:  прыгнул из окна, харьков
 
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