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05.11.2019  09:25   

На пешеходном переходе "газде" рихтовали Mazda

Пришествие произошло на оживленном пешеходном переходе через проспект Науки вечером 4 ноября


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Как сообщают очевидцы,  легковушка сзади ударила элитный внедорожник Mazda перед пешеходным переходом в районе улицы Данилевского.

 
 
 
 

 

Источник:   sq
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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