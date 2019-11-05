На пешеходном переходе "газде" рихтовали Mazda

Как сообщают очевидцы, легковушка сзади ударила элитный внедорожник Mazda перед пешеходным переходом в районе улицы Данилевского.
Пришествие произошло на оживленном пешеходном переходе через проспект Науки вечером 4 ноября
Как сообщают очевидцы, легковушка сзади ударила элитный внедорожник Mazda перед пешеходным переходом в районе улицы Данилевского.
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На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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