Переход в неположенном месте: на ХТЗ сбит пешеход

Авто снесло пожилую женщину-пешехода, переходившую дорогу в неположенном месте
Пользователи социальных сетей, размещая фото проишествия призывают пешеходов не нарушать правила и не подвергать опасности ни свою жизнь ни жизнь водителей.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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