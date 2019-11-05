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05.11.2019  09:51   

Переход в неположенном месте: на ХТЗ сбит пешеход

Авто снесло пожилую женщину-пешехода, переходившую дорогу в неположенном месте


h://facebook.com/groups/xtzevskie

Пользователи социальных сетей, размещая фото проишествия призывают пешеходов не нарушать правила и не подвергать опасности ни свою жизнь ни жизнь водителей.

Источник:   Типичное ХТЗ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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