Из-за проблем с отоплением в харьковском пригороде заживо едва не сгорела целая семья (ФОТО)

Валковский район: спасатели потушили ночной пожар, возникший из-за неисправности печного отопления, и оставивший семью в зиму без жилья.
5 ноября в 2:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Харьковская область, Валковский район , село Огульцы, ул. Партола, 101.
К месту вызова немедленно отправились спасатели 59-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен весь крышу дома и чердак на площади около 60 кв.м.
Возгорание обнаружили хозяева дома, которые услышали треск на чердаке. А когда выбежали во двор, увидели зарево на крыше.
Усилиями пожарных возгорание удалось локализовать в 03:25. А в 4:34 пожар был ликвидирован полностью. Благодаря спасателям внутренние помещения дома от огня не пострадали.
По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: