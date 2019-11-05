05.11.2019 10:49

Из-за проблем с отоплением в харьковском пригороде заживо едва не сгорела целая семья (ФОТО)

Валковский район: спасатели потушили ночной пожар, возникший из-за неисправности печного отопления, и оставивший семью в зиму без жилья.



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5 ноября в 2:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Харьковская область, Валковский район , село Огульцы, ул. Партола, 101.

К месту вызова немедленно отправились спасатели 59-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен весь крышу дома и чердак на площади около 60 кв.м.

Возгорание обнаружили хозяева дома, которые услышали треск на чердаке. А когда выбежали во двор, увидели зарево на крыше.

Усилиями пожарных возгорание удалось локализовать в 03:25. А в 4:34 пожар был ликвидирован полностью. Благодаря спасателям внутренние помещения дома от огня не пострадали.

По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.