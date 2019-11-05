Главная Новости Криминал и происшествия Семилетнюю дочь сестры развращал вышедший из тюрьмы брат
05.11.2019  11:05   

Семилетнюю дочь сестры развращал вышедший из тюрьмы брат

В Харьковском районе за развращение несовершеннолетней девочки полицейские задержали ее родного дядю.


//obzor.io

4 ноября в дежурную часть отдела полиции обратилась 28-летняя жительница поселка Безлюдовка, которая сообщила, что родной брат совершил в отношении ее 7-летней дочери развратные действия.

По месту жительства заявительницы полицейские задержали 37-летнего мужчину, который год назад освободился из мест лишения свободы, а последние несколько недель жил у сестры.

Во время досудебного расследования следователи установили, что вечером женщина вложила девочку и 3-летнего сына спать и ненадолго ушла из дома. Когда заявительница вернулась, то увидела, что ее брат лежит у детей в постели полуобнаженным и прикасается к девочке. Женщина сразу вызвала полицию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Следственные действия продолжаются. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  педофилил, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

В харьковском метро установили 160 валидаторов для "E-ticket
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 