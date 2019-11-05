Семилетнюю дочь сестры развращал вышедший из тюрьмы брат

В Харьковском районе за развращение несовершеннолетней девочки полицейские задержали ее родного дядю.
4 ноября в дежурную часть отдела полиции обратилась 28-летняя жительница поселка Безлюдовка, которая сообщила, что родной брат совершил в отношении ее 7-летней дочери развратные действия.
По месту жительства заявительницы полицейские задержали 37-летнего мужчину, который год назад освободился из мест лишения свободы, а последние несколько недель жил у сестры.
Во время досудебного расследования следователи установили, что вечером женщина вложила девочку и 3-летнего сына спать и ненадолго ушла из дома. Когда заявительница вернулась, то увидела, что ее брат лежит у детей в постели полуобнаженным и прикасается к девочке. Женщина сразу вызвала полицию.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.
Следственные действия продолжаются. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.
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