Главная Новости Криминал и происшествия Пять миллионов в кассу и вон из СИЗО
05.11.2019  11:48   

Пять миллионов в кассу и вон из СИЗО

Директор Гутянского лесхоза Харьковской области Виктор Сыса, который подозревается в даче взятки в размере 100 тыс. долларов детективу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), вышел из СИЗО после внесения за него залога 5 млн гривен.


://facebook.com

По словам адвоката, залог внесли родственники подозреваемого

Задержанный директор госпредприятия в Харьковской области  "Гутянское лесное хозяйство" Виктор Сыса, который предлагал 100 тысяч долларов взятки детективу НАБУ, вышел на свободу под залог 5 млн гривен.

Об этом сообщил один из его адвокатов Игорь Черезов, передают Украинские новости.

"Вчера внесли залог, и он вышел из СИЗО",  – сказал он.

По словам адвоката, залог внесли родственники директора лесхоза.

Суд обязал подозреваемого прибывать по каждому требованию детектива или прокурора; не покидать населенный пункт, в котором проживает, без разрешения детектива; уведомлять детектива о смене места проживания; удерживаться от общения со свидетелями по данному делу, носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.

Сыса стал известен после того, президенту Владимиру Зеленскому на совещании в Харькове доложили, что директор лесхоза  якобы контролирует незаконные вырубки леса в области. Зеленский прямо во время совещания позвонил ему и пригласил в Офис президента.

Источник:   ukranews
 Тэги:  взятка, лесоруб, харьков, дубы черный
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.10 Криминал и происшествия Пытался дать взятку детективу НАБУ: задержали самого крупного «черного лесоруба» на Харьковщине (ФОТО) 24.10 Криминал и происшествия Коррупция: сельскому голове светит до десяти лет за решеткой 22.10 Криминал и происшествия Ушлой чиновнице светит шесть лет тюрьмы
 
 

Видео

В харьковском метро установили 160 валидаторов для "E-ticket
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 