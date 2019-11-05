05.11.2019 11:48

Пять миллионов в кассу и вон из СИЗО

Директор Гутянского лесхоза Харьковской области Виктор Сыса, который подозревается в даче взятки в размере 100 тыс. долларов детективу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), вышел из СИЗО после внесения за него залога 5 млн гривен.



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По словам адвоката, залог внесли родственники подозреваемого

Задержанный директор госпредприятия в Харьковской области "Гутянское лесное хозяйство" Виктор Сыса, который предлагал 100 тысяч долларов взятки детективу НАБУ, вышел на свободу под залог 5 млн гривен.

Об этом сообщил один из его адвокатов Игорь Черезов, передают Украинские новости.

"Вчера внесли залог, и он вышел из СИЗО", – сказал он.

По словам адвоката, залог внесли родственники директора лесхоза.

Суд обязал подозреваемого прибывать по каждому требованию детектива или прокурора; не покидать населенный пункт, в котором проживает, без разрешения детектива; уведомлять детектива о смене места проживания; удерживаться от общения со свидетелями по данному делу, носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.

По версии следствия, подозреваемый предлагал детективу деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства, связанного с хищением значительных объемов древесины лесхоза и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему компаниям.

Сыса стал известен после того, президенту Владимиру Зеленскому на совещании в Харькове доложили, что директор лесхоза якобы контролирует незаконные вырубки леса в области. Зеленский прямо во время совещания позвонил ему и пригласил в Офис президента.