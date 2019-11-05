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05.11.2019  11:52   

Полицейские рассказали об умершем в переходе метро «Южный вокзал»

Шестидесятилетнему мужчине внезапно стало плохо.


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Напомним, утром 5 ноября возле входа на станцию метро «Южный вокзал» умер мужчина.

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции, и происшествии им сообщили в 9:45

По предварительной инормации, в переходе станции метро «Южный вокзал» 60-летнему мужчине внезапно стало плохо. Он умер до приезда работников скорой медицинской помощи.

На месте работает следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.

Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков
 
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