Полицейские рассказали об умершем в переходе метро «Южный вокзал»

Шестидесятилетнему мужчине внезапно стало плохо.
Напомним, утром 5 ноября возле входа на станцию метро «Южный вокзал» умер мужчина.
Как рассказали в пресс-службе Нацполиции, и происшествии им сообщили в 9:45
По предварительной инормации, в переходе станции метро «Южный вокзал» 60-летнему мужчине внезапно стало плохо. Он умер до приезда работников скорой медицинской помощи.
На месте работает следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.
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